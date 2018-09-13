Сотрудники заповедника «Утриш» высадят кустарники в новом детсаду Анапы

Акцию по озеленению детского сада № 11 «Лазурный» проведут 16 сентября, в День работников леса.

На территории дошкольного учреждения высадят саженцы можжевельника и самшита. Вечнозеленые кустарники послужат живой изгородью.

Новый детский сад скоро примет своих первых воспитанников.

Одно дерево за час выделяет количество кислорода, которое может удовлетворить дневную потребность в кислороде для 64 человек, пишет «Анапское Черноморье».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник