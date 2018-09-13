Сотрудники заповедника «Утриш» высадят кустарники в новом детсаду Анапы

Акцию по озеленению детского сада № 11 «Лазурный» проведут 16 сентября, в День работников леса.
На территории дошкольного учреждения высадят саженцы можжевельника и самшита. Вечнозеленые кустарники послужат живой изгородью.
Новый детский сад скоро примет своих первых воспитанников.
Одно дерево за час выделяет количество кислорода, которое может удовлетворить дневную потребность в кислороде для 64 человек, пишет «Анапское Черноморье».
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