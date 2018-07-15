Сотрудников Абинского электрометаллургического завода поздравили с праздником

На праздновании Дня металлурга в Абинске собралось более 7 тыс. человек.

Приветствуя жителей города и сотрудников Абинского электрометаллургического завода, вице-губернатор Краснодарского края Василий Швец отметил, что именно это предприятие сегодня является локомотивом развития отрасли.

«Кубань развивается и меняется, как того требует время и, конечно, во имя интересов региона и жителей. И одним из драйверов сегодня стала промышленность — мы в несколько раз опережаем общероссийские темпы роста отрасли. Завод развивается, открываются новые очереди, вы начинаете выпускать новые виды продукции. Это имеет колоссальный положительный эффект для всех жителей района, края и всей России», — подчеркнул Швец.

Заместитель председателя ЗСК Николай Гриценко заметил, что металлургия стала по-настоящему кубанской профессией.

Лучшим работникам Абинского электрометаллургического завода вручили медали за вклад в развитие края, благодарности и почетные грамоты губернатора.

По окончании официальной части празднования на площади выступили местные коллективы и группа «Иванушки International».

Абинский электрометаллургический завод работает с 2010 года. Он производит 500 тыс. т арматуры в год и входит в топ-5 подобных предприятий мира. На заводе работает более 2,7 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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