Сотрудников «Краснодар Водоканала» наградили почетными грамотами от губернатора

В актовом зале «Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») 16 марта состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию Дня работников жилищно-коммунального хозяйства.

В честь профессионального праздника 24 лучших сотрудника компании получили награды за значительный вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края, многолетний добросовестный труд, образцовое выполнение служебных обязанностей, высокие производственные показатели, профессионализм и другие заслуги.

Среди врученных наград были почетные грамоты от губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Александра Волошина, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе «Краснодар Водоканала».

Перед собравшимися выступил генеральный директор компании Асабали Закавов. В своей речи он поблагодарил всех сотрудников за добросовестный труд и отметил, что коллективу предприятия есть чем гордиться, так как результаты, которые на сегодняшний день демонстрирует краснодарский «Водоканал» по всем направлениям, являются одними из лучших в группе компаний «Росводоканал».

Главный инженер Андрей Потанин также поздравил всех с праздником и отметил, что благодаря профессионализму и ответственности специалистов «Водоканала» за год реализовано множество важнейших проектов. Он подчеркнул, что это стало возможным только благодаря слаженной работе большого коллектива.

В своем приветственном слове гость мероприятия председатель Краснодарской краевой организации профсоюза работников жизнеобеспечения Геннадий Шабунин отметил важность деятельности ООО «Краснодар Водоканал» и заслугу всех работников.

Праздник завершили выступления молодых специалистов предприятия, подготовивших для всех собравшихся номера художественной самодеятельности.

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