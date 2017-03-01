Сотрудников Росгвардии будут обеспечивать жильем

Сотрудники Росгвардии с 2018 года смогут получить квартиру или вступить в специальную ипотечную программу.

Соответствующие поправки внесены в закон «О войсках Национальной гвардии Российской Федерации», они вступят в силу в 2018 году. Об этом рассказал первый заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Сергей Меликов.

Ранее сотрудники полиции (ОМОН и СОБР) и вневедомственной охраны не могли рассчитывать на получение жилья.

«Решением директора Федеральной службы войск национальной гвардии все наши сотрудники сначала будут переведены в Росгвардию независимо от выслуги лет и только после этого по ним будут приниматься какие-либо кадровые решения», — сообщил Сергей Меликов.

Это дает право бывшим сотрудникам МВД, вступившим в Росгвардию воспользоваться жилищными субсидиями и накопительно-ипотечной системой (НИС), доступной военным.

Схема НИС распространяется в основном на молодых офицеров и сержантов-контрактников, которым предстоит прослужить не менее 20 лет. Все это время государство будет переводить ежегодно на их персональные счета определенную сумму. Эти деньги накапливаются на именном счете до момента приобретения жилья. Военнослужащий может обратиться в управляющую компанию ФГКУ «Росвоенипотека» и либо приобрести жилье за счет накопленных средств, либо, если их не хватает, взять кредит, который, пока он служит, будет выплачивать государство. В результате военнослужащие могут самостоятельно приобрести квартиру или дом с участком в любом регионе страны, пишут «Известия».

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