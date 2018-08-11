Сотрудников телеканала «Кубань 24» наградили за сдачу норм ГТО

Награждение состоялось 11 августа в Краснодаре во время торжественного мероприятия, посвященного Дню физкультурника.

Нормы ГТО сдали 20 сотрудников предприятия. Всей команде во главе с директором телерадиокомпании «Кубань 24» Александром Палазовым глава Краснодара Евгений Первышов вручил золотые значки ГТО.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в декабре 2017 года более 50 представителей кубанских СМИ сдавали обязательные нормы ГТО. Сотрудники телеканала «Кубань 24» приняли участие в акции «ГТО: Медиа — на старте»

В преддверии Дня физкультурника в краснодарском краевом отделении Союза журналистов России 12 представителям СМИ, которые показали лучшие результаты на акции «ГТО: Медиа — на старте», вручили золотые, серебряные и бронзовые знаки.

В Краснодаре 11 августа отметят День физкультурника.

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