Сотрудников телерадиокомпании «НТК» наградили за помощь в организации выборов президента

Крайизбирком 25 апреля наградил тех, кто участвовал в организации и освещении избирательной кампании в крае.

Дипломы и грамоты получили более 100 организаций и сотрудников. Это полицейские, чиновники, транспортники, вузы и редакции СМИ. Среди них были и работники различных отделов и служб телеканала и интернет-портала «Кубань 24», а также «Первого радио Кубани».

«Конечно же, мы не можем не отметить вклад СМИ и одного из ведущих каналов — «Кубань 24». Мы работали практически в ежедневном режиме, освещая ход избирательной кампании, рассказывая избирателям все тонкости законодательства. Эта работа была многомесячной, поэтому хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить за такую совместную слаженную работу», — сказал председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.

По словам председателя крайизбиркома, благодаря общим усилиям выборы на Кубани прошли без серьезных нарушений и с высокой явкой.

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