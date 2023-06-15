Совбез ООН принял резолюцию против дезинформации и дискриминации

Совет Безопасности ООН единогласно принял Резолюцию № 2686 о толерантности и поддержании международного мира и безопасности.

Документ был принят всеми 15 странами Совета Безопасности ООН. В тексте резолюции подчеркивается стремление стран ООН жить в мире друг с другом. Кроме того, подтверждается необходимость международного сотрудничества в решении экономических, социальных, культурных и гуманитарных проблем.

Резолюция призывает к продолжению усилий, направленных на предотвращение вооруженных конфликтов во всем мире. Страны глубоко обеспокоены ненавистническими высказываниями, дезинформацией, в том числе насилием, подпитываемым социальными сетями, призывами к открытому осуждению насилия, ненавистнических высказываний и экстремизма, вызванных дискриминацией по языковому признаку.