Совершенствуется правовая база антикоррупционной экспертизы законодательных документов

На сорок второй сессии Сената принят Закон «Об антикоррупционной экспертизе нормативно-правовых документов и их проектов». Передача регулируется на основании положения, утвержденные приказом министра юстиции. В частности, только за 2022 год на предмет коррупции рассмотрено 2256 проектов нормативных правовых актов, устранено 534 коррупционных фактора, выявленных в 344 из них (15 процентов).

Также в 2022 году социальная сфера, финансы , банковской, предпринимательской, таможенной и 1 791 актуальная нормативно-правовая документация, связанная с внешнеэкономической деятельностью, были подвергнуты антикоррупционной экспертизе.

В результате экспертизы в 216 из указанных документов выявлено 323 коррупционных фактора, и их устранение стало возможным. Разработано 3 проекта нормативно-правовых документов.

В целях приведения законодательных документов в соответствие с принципом «некоррупционного законодательства» проводится регулярное обучение государственных служащих органами и организациями, курирующими сферу, организуются семинары и другие мероприятия.

С принятием закона Сенатом работа в сфере антикоррупционной экспертизы поднимется на новый уровень.

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