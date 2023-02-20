Совет Безопасности ООН проведет заседание по Северной Корее 20 февраля.

<img src="/wp-content/uploads/2023/02/25e80c830b8768b07f782037b44b905e.jpg" title="Совбез ООН проведет заседание по Северной Корее 20 февраля" alt="Совбез ООН 20 февраля Совет Безопасности ООН 20 февраля состоится заседание по Северной Корее.

20 февраля Совет Безопасности ООН проведет заседание по вопросу о запуске ракеты Северной Кореей. Об этом сообщает РИА Новости на основе программы отношений.

Отмечается, что заседание назначено на 01:00 по ташкентскому времени.

По данным агентства, премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее заявлял, что Токио запросил внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связь с запуском ракеты Северной Кореей.