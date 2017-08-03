Совет депутатов Анапы утвердил Юрия Полякова на должность и. о. главы города

Его кандидатуру рекомендовал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В работе внеочередной сессии Совета депутатов Анапы принял участие вице-губернатор Юрий Бурлачко.

Первого заместителя мэра Анапы Юрия Полякова, который до недавнего времени возглавлял департамент потребсферы региона, представили депутатскому корпусу.

«Жизнь курорта должна постоянно находиться в зоне повышенного внимания, благополучие жителей и гостей требуют ежедневного участия власти в вопросах жизнеобеспечения. Очень важно, что знание специфики Анапы позволит Юрию Полякову без промедления включиться в работу», — сказал Бурлачко.

Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Юрия Полякова. Он приступит к исполнению своих обязанностей 4 августа.

В 2007 году Юрий Поляков был главой Благовещенского сельского округа. С 2008 по 2014 года — заместителем главы города Анапы по санаторно-курортному комплексу, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», заместителем главы Анапы его назначили 3 августа.

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