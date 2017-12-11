Совет директоров «Курортов Северного Кавказа» возглавил новый председатель

На этот пост назначили Одеса Байсултанова.

Решение приняли на собрании акционеров 11 декабря в Москве.

По словам первого заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Одеса Байсултанова, первоочередные задачи КСК — на максимально высоком уровне провести зимний сезон на курортах Архыз и Эльбрус.

«Со стороны Минкавказа России мы окажем АО «Курорты Северного Кавказа» необходимое содействие в рамках решения этих задач и рассчитываем на аналогичную поддержку со стороны Минэкономразвития России, Ростуризма, Росимущества и других государственных и коммерческих структур, представленных в Совете директоров компании», — подчеркнул он.

Совет директоров осуществляет руководство деятельностью компании. К его компетенции относится определение приоритетных направлений деятельности и проведение политики компании, сообщает пресс-служба КСК.

На заседании также назначили генерального директора. Им стал Хасан Тимижиев — бывший заместитель министра экономического развития Кабардино-Балкарии. Тимижиев работает в «Курортах Северного Кавказа» с 2013 года, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в сентябре в Москве нашли мертвым гендиректора «Курортов Северного Кавказа» Олега Горчева.

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