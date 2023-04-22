Совет Европы рассмотрит заявку Косово на членство

В чрезвычайном порядке На заседании Совета Европы, намеченном на 24 апреля, будет рассмотрена заявка Косово на членство. Об этом сообщает портал «Косово Online».

По информации, решение о проведении встречи о приеме Косово в Совет Европы было принято некоторыми странами «пятерки» по запросу США, Великобритании, Франции, Германии, Италии», он был принят на заседании комитета на уровне министров Совета Европы.

Дипломатический источник в Евросоюзе отмечает, что после долгих переговоров “Сербия примет Косово, не возражает против его членства в международных организациях”. заявил, что это не может быть поставлено.