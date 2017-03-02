Совет Евросоюза согласился на отмену виз для граждан Украины

Совет ЕС 2 марта подтвердил соглашение об упрощении визового режима между Евросоюзом и Украиной.

«Послы стран ЕС подтвердили от имени Совета неформальное соглашение, достигнутое 28 февраля 2017 года между Мальтой, как страной, председательствующей в ЕС, и Европейским парламентом, о визовой либерализации для украинцев», — говорится в сообщении органа.

Соглашение предусматривает возможность для граждан Украины посещать страны ЕС без виз до 90 дней в течение любого периода, насчитывающего 180 дней. Его передали в Европейский парламент для одобрения в первом чтении. Затем оно вновь будет представлено в Совет ЕС для одобрения, передает ТАСС.

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