Совет Федерации одобрил закон о контрсанкциях

На пленарном заседании, которое состоялось 30 мая, Совет Федерации одобрил предложенный закон о контрсанкциях в отношении США и других недружественных стран.

В документе говорится о праве президента России наложить запрет или приостановить международное сотрудничество с недружественными иностранными государствами. Под его действие попадают в том числе организации, «прямо или косвенно» находящиеся под юрисдикцией таких стран.

Законом вводится запрет или ограничение на ввоз и вывоз продукции или сырья для предприятий, которые находятся в прямом или косвенном пределах компетенции настроенных недружественно иностранных государств.

В окончательном чтении законопроект приняли в Госдуме. Он предполагает полное прекращение или приостановление сотрудничества РФ и компаний с санкционными странами в сферах атомной промышленности, авиастроения и ракетно-двигательной отрасли, сообщает телеканал «360».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», США 6 апреля расширили санкционный список в отношении России и внесли в него 38 россиян и 15 структур. Известно, что среди бизнесменов в список вошли Олег Дерипаска, Алексей Миллер, Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов и Виктор Вексельберг. Из компаний — «Рособоронэкспорт», EN+ Group, «Ренова» и «Газпром Бурение» и агрохолдинг «Кубань».

Законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и (или) иных иностранных государств» внесли в Госдуму 13 апреля.

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