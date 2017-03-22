Совет Федерации поддержал проведение переписи через Интернет

Совет Федерации одобрил изменения в Федеральный закон «О Всероссийской переписи населения», предусматривающие использование Интернета.

Федеральный орган исполнительной власти, ответственный за проведение переписи, будет утверждать порядок сбора указанных сведений, определяющий требования к программному обеспечению, техническим средствам, включая носители информации, каналам связи, средствам защиты и форматам предоставления данных в электронном виде.

Кроме того, был расширен перечень сведений о населении, которые нужно указать при прохождении переписи: адрес электронной почты, номер контактного телефона (при их наличии), страховой номер индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе обязательного пенсионного страхования РФ, сообщается на сайте Совета Федерации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с инициативой проводить перепись населения с помощью Интернета выступило Правительство РФ в сентябре 2016 года. Депутаты Госдумы 15 марта 2017 года в третьем чтении приняли закон, предусматривающий возможность участия во Всероссийской переписи населения через Интернет.

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