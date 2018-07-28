Совет Федерации разрешил молодоженам выбирать день свадьбы

Новые правила вступят в силу 1 октября.

Сейчас брак регистрируют спустя ровно месяц после подачи в ЗАГС заявления.

Одобренные сенаторами нормы дадут возможность самостоятельно выбирать время и дату бракосочетания. Подать заявление можно будет в период от месяца до года до желаемой даты, в том числе дистанционно — через портал госуслуг.

При наличии уважительных причин ЗАГС может разрешить заключение брака и до истечения месяца со дня подачи заявления о заключении брака, сообщает ТАСС.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник