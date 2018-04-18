Совет Федерации выступил за возвращение прокуратуре контроля над следствием

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что эту идею поддержали все сенаторы.

«Есть наработанные предложения, надо взять предложения прокуратуры и выступить инициаторами законодательной инициативы. Естественно, мы должны проговорить это и в администрации президента, и со всеми участниками этого процесса», — сказала Матвиенко после доклада генпрокурора России Юрия Чайки.

По ее словам, это позволит существенно повысить эффективность работы следственных органов и всех, кто завязан на уголовно-процессуальный процесс.

Чайка отметил, что только полноценный прокурорский надзор за следствием может сдержать нарушения, которые допускаются следственными органами. Он напомнил о поручении президента России Владимира Путина об усилении надзора за следствием на всех уровнях, сообщает «Коммерсантъ».

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник