Совет ООН по правам человека принял резолюцию, осуждающую сожжение Корана и других священных книг

Совет ООН по правам человека принял резолюцию, осуждающую сожжение Корана и других священных книг.

“Совет недавно «осуждает и категорически отвергает акты осквернения Священного Корана, совершаемые умышленно и преднамеренно, и подчеркивает необходимость привлечения к ответственности этих лиц, разжигающих религиозную вражду, в соответствии с законами государств, вытекающими из международных прав человека, “, – говорится в документе.

Против этой резолюции выступили 12 стран – США, Великобритания, Бельгия, Коста-Рика, Чехия, Финляндия, Франция, Германия, Литва, Люксембург, Черногория, Румыния.

28 стран, в том числе Узбекистан, также проголосовали за данную резолюцию ООН.