Советник министра здравоохранения России Игорь Ланской погиб от удара молнии

Это произошло в крымском Судаке 18 августа.

«Министерство здравоохранения РФ с прискорбием сообщает, что трагически ушел из жизни советник министра Игорь Ланской. Коллектив ведомства и лично министр Вероника Скворцова искренне соболезнуют родным и близким Ланского», — говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

По данным СМИ, Ланской погиб от удара молнии. ЧП произошло недалеко от крепости Судака, где завершался международный рыцарский фестиваль. По словам очевидцев, у Девичьей башни находился мужчина. Ему позвонили на мобильный телефон, и в это время молния ударила в него.

На место вызвали бригаду скорой помощи. Врачи констатировали смерть мужчины. Во время осмотра тела были зафиксированы следы удара молнии, пишет «Комсомольская правда».

Игорь Ланской начал работу в медиа-отрасли в 1997 году. До прихода в Министерство здравоохранения он работал в ряде ведущих информационных и аналитических агентств.

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