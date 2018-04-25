Советник президента фонда «Сколково» в Краснодаре пообщался с молодыми бизнесменами

Встреча с Пеккой Вильякайненом прошла 25 апреля в рамках стартап-тура.

По словам финского бизнесмена, в Краснодарском крае созданы благоприятные условия для развития бизнеса. Кубанские проекты он обязательно отберет для участия во всероссийском туре в Москве.

«Традиционно Краснодар и край были сильны своими компетенциями в сельском хозяйстве и агротехнологиях, которые выходят за рамки традиционного понимания сельского хозяйства. Я сейчас занимаюсь организацией подготовки к конференции Startup Village. Она пройдет в последний день мая и первый день июня, и вот там мы заранее обязательно изучим проекты, которые примут в ней участие», — сказал старший советник президента фонда «Сколково» Пекка Вильякайнен.

«Краснодар вошел в число 11 городов по всей стране, которые принимают федеральный проект стартап-тур. Во второй день мероприятия из 120 участников со всего ЮФО были отобраны только 30, среди них будут выбраны лучшие из лучших», — пояснил руководитель управления департамента развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края Виталий Воронов.

Всероссийский стартап-тур фонда «Сколково» проходит в Краснодаре уже в третий раз. После регионального этапа 30 лучших конкурсантов поедут представлять свои проекты уже на всероссийском уровне. Победителей ждут гранты на реализацию своих идей.

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