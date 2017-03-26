Советский футболист Симонян совершит первый удар на открытии стадиона «Фишт»

Ветеран советского футбола, первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян 28 марта совершит символический первый удар на церемонии открытия футбольного сочинского стадиона «Фишт» после реконструкции.

Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда.

«Перед началом матча сборных России и Бельгии пройдет небольшая церемония открытия. В ней будет задействован Кубанский казачий хор, который исполнит национальные гимны команд. Первый удар по мячу на «Фиште», как на футбольной арене, нанесет прославленный ветеран советского футбола Никита Симонян», — сказал Долуда.

По его словам, небольшой концерт Кубанского казачьего хора состоится после матча, переда «Р-Спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Полуфинальные матчи сыграют 28 и 29 июня в Казани и Сочи соответственно. Матч за третье место состоится 2 июля в Москве. Санкт-Петербург примет финал соревнований. Ожидается, что матчи Кубка посетят более 700 тыс. болельщиков.

Два контрольных матча сборная России проводит на Кубани: 24 марта в Краснодаре прошла встреча с командой Кот-д’Ивуара, а 28 марта в Сочи состоится игра с Бельгией.

Памятку болельщикам футбольного матча Россия — Бельгия в Сочи смотрите здесь.

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