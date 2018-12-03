Совфед рассмотрит инициативу главы Кубани о присвоении товарам защищенного географического указания

Об этом стало известно во время заседания палаты по вопросам защиты интеллектуальной собственности.

Как отметила глава СФ РФ Валентина Матвиенко, продвижение региональных брендов сегодня находится на особом контроле.

«Присвоение товарам защищенного географического указания позволит улучшить узнаваемость региона, повысит уровень доверия к производителям», — подчеркнула она.

В своем выступлении Вениамин Кондратьев подчеркнул, что для Кубани как региона, обеспечивающего продовольственную безопасность России, вопросы защиты продукции местных сельхозтоваропроизводителей особенно актуальны.

«Одна из приоритетных задач, которую сегодня перед нами ставит президент — решение вопросов импортозамещения в сфере АПК. Поэтому нужна четко работающая система защиты продуктов, выращенных именно на территории региона», — сказал губернатор.

По его словам, конкурентным преимуществом для местных производителей стало создание единого бренда «Сделано на Кубани». Обладатели знака получили ряд экономических преференций на уровне края.

В то же время существуют случаи, когда за местные выдаются товары, привезенные из других регионов и стран. Такие продукты не всегда соответствуют заявленному качеству.

По мнению Кондратьева, исключить такие случаи возможно за счет внесения дополнений в статью Гражданского кодекса РФ о наименовании места происхождения товара (НМПТ). Сейчас НМПТ присваивается продукции, обладающей уникальными свойствами и произведенной на заявленной территории. Требования к сырью в статье не определены.

«Необходимо разделить понятия выращенной и произведенной продукции на территории региона. Те, кто просто занимаются расфасовкой в крае, не должны претендовать на знак качества», — считает губернатор.

Матвиенко поддержала инициативу главы Кубани и поручила сенаторам изучить вопрос.

«Рассмотрите предложения губернатора Краснодарского края. Мы видим, какая тревога есть у регионов, нужно все упорядочить», — цитирует председателя Совета Федерации ФС РФ пресс-служба администрации Краснодарского края.

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