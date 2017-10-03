Совладельцем Афипского НПЗ стала группа компаний «Новый поток»

Новый инвестор завершит модернизацию завода.

Группа компаний «Новый поток» Дмитрия Мазурова стала совладельцем Афипского НПЗ, который принадлежит компании «Нефтегазиндустрия» Владимира Когана.

Отмечается, что предприятие отдали под контроль новому инвестору, так как из-за финансовых проблем его владелец не мог завершить модернизацию завода. В свою очередь, Сбербанк — основной кредитор «Нового потока» — стал финансовым партнером «проекта развития Афипского НПЗ», сообщает «Прайм».

Как писал интетнет-портал «Кубань 24», ранее в СМИ появилась информация, что бизнесмен Владимир Коган ищет инвестора для Афипского нефтеперерабатывающего завода, чтобы завершить модернизацию, начатую в 2011 году.

«Нефтегазиндустрия» приобрела Афипский НПЗ у «Базэла» Олега Дерипаски в 2010 году. В 2011 году новый собственник начал модернизацию завода, первый этап которой завершился в 2015 году.

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