Совместные летные учения Сербии и России пройдут с 1 по 5 октября

На территории Сербии военные отработают элементы высшего пилотажа.

Учения пройдут под названием «БАРС-2018». В них примут участие совместные экипажи обеих стран на вертолетах Ми-8 и истребителях МиН-29.

Как сообщили в Минобороны РФ, всего будет задействовано до десяти единиц авиационной техники ВВС и войск ПВО Сербии.

Летчикам предстоит продемонстрировать фигуры сложного и высшего пилотажа и отточить мастерство в перехвате воздушных целей. Военные отработают элементы воздушного боя. Часть экипажей выполнит задачи десантирования и поисково-спасательного обеспечения, сообщает телеканал «360».

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