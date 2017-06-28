Союз автостраховщиков попросил ЦБ поднять коэффициент ОСАГО на Кубани

В настоящее время коэффициент в Краснодарском крае утвержден на уровне 1,8.

Как рассказал президент Российского союза страховщиков Игорь Юргенс, организация просит ЦБ поднять территориальные коэффициенты для десяти проблемных территорий. Для Краснодарского края, Ивановской, Ростовской областей нынешний коэффициент предлагается увеличить в 3-3,4 раза. Наибольшее увеличение предложено для Волгоградской области — в 6,5 раз, что увеличит цену полиса почти до 35 тыс. рублей.

По прогнозам президента РСА, ряд компаний предпочтет к 2018 году сдать ЦБ лицензии на ОСАГО. Если при запуске ОСАГО на этот рынок вышли 200 страховщиков, то сейчас на нем остаются 63 компании, пишет «Коммерсантъ».

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