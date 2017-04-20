«Союз МС-04» с двумя космонавтами стартовал с Байконура к МКС

Российский космический корабль «Союз МС-04» 20 апреля запустили с «Гагаринского старта» космодрома Байконур к Международной космической станции.

В составе экипажа корабля два человека: российский космонавт Федор Юрчихин и американский астронавт Джек Фишер. На свободном третьем месте установлен 70-килограммовый грузовой контейнер.

Первоначально на МКС должны были отправиться два россиянина, однако Роскосмос принял решение сократить с весны 2017 года численность российского экипажа станции с трех до двух человек до пристыковки к станции многофункционального лабораторного модуля «Наука». Такая практика продлится минимум до осени 2018 года. В то же время количество зарубежных астронавтов вырастет с трех до четырех человек.

Полет к Международной космической станции будет проходить по укороченной шестичасовой схеме. Это позволит космонавтам прибыть к стыковочному узлу модуля «Поиск» уже в 16:22 по московскому времени того же дня. Предыдущие три полета кораблей серии «Союз МС» проходили по двухсуточной схеме, поскольку были испытательными.

Сейчас на борту МКС находятся российский космонавт Олег Новицкий, американский астронавт Пегги Уитсон и европейский астронавт Тома Песке, сообщает ТАСС.

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