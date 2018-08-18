«Союзмультфильм» подготовил видеоролики в память об Эдуарде Успенском

Киностудия выложила их на своем канале на YouTube.

«Первый ролик включает в себя нарезку из популярных мультфильмов по сценариям Эдуарда Успенского. Второй носит название «Благодарность Чебурашки».

Во втором ролике Чебурашка стоит на фоне экрана с изображением персонажей, придуманных Успенским, и благодарит писателя за их создание, счастливое детство зрителей.

Прощание с писателем состоится 18 августа, он будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщает «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», писатель Эдуард Успенский 14 августа скончался на 81-году жизни.

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