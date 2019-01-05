Планируется, что студия также выберет для разработки новый полнометражный фильм.

Об этом рассказала председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

«В следующем году мы закончим первый сезон «Простоквашино», то есть, выпустим за год еще 20 серий, а также более половины сезонов — от 12 до 15 серий — проектов, запущенных в 2017-2018 годах – «Оранжевая корова», «Зебра в клеточку» и других. К концу лета мы закончим и выпустим в прокат фильм «Суворов» и начнем работу над еще как минимум тремя сериальными проектами», —рассказала она.

Слащева добавила, что из большого количества поступающих заявок студия выберет новый полнометражный фильм для разработки, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», новые серии мультфильма «Простоквашино» посвятят памяти Олега Табакова.

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