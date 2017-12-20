Создан Фонд развития Краснодарского края

Главная цель организации — привлечение новых технологий, инвестиций и поддержка передовых идей молодежи.

Особый упор фонд будет делать на социальную рекламу. Также команда нацелена на развитие международного сотрудничества и благотворительность.

«Наша общая задача, помимо предоставления информационных, дискуссионных площадок, — заниматься привлечением инвестиций, развитием трудовых отношений, общей защитой населения по соблюдению прав и свобод», — сказал генеральный директор Фонда развития Краснодарского края Илья Шакалов.

В финале торжества стало награждение победителей премии «Общественное признание 2017». Среди номинантов были выдающиеся деятели края в различных сферах — от строительства и благотворительности до медицины и образования. Призеры получили памятные статуэтки, подарки и грамоты.

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