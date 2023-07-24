Создано пособие о порядке определения и взыскания госпошлины по гражданским делам

По инициативе Высшего Совета судей Издано практическое пособие “Процедура Dires” “.
В данном справочнике представлена подробная информация об исчислении и взыскании государственной пошлины по искам, представляемым в гражданские суды.
Также в сборник включены действующие законы по вопросам государственных налогов, решения пленума Верховного Суда, правовые документы, касающиеся взимания налогов в целом (отсрочка уплаты государственной пошлины, рассрочка и т.д.) и типовые судебные решения.
Пособие предназначено для судей, кандидатов в судьи, а также работников и юристов прокуратуры, занимающихся вопросами гражданского процессуального права.