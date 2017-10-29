Создатель Wikipedia запустит сервис по борьбе с ложной информацией в СМИ

Сервис будет называться Wikitribune, на нем будут размещать прошедшие тщательную проверку на достоверность новостные материалы.

По словам основателя сетевой энциклопедии Джимми Уэйлса, ресурс будет запущен в пробном режиме в ближайшее время. За подготовку статей к публикации будет отвечать группа редакторов и журналистов.

«Мы на стадии закрытого бета-тестирования. Мы намерены открыться очень, очень тихо в какой-то момент в ближайшем будущем», — сказал Уэйлс.

Он подчеркнул, что хочет осуществить запуск ресурса в пробном режиме и без лишнего шума, поскольку в противном случае единовременное обращение большого числа пользователей к сайту может нарушить его работу.

Уэйлс добавил, что работал над проектом на протяжении года, сейчас на работу в Wikitribune приняты около десяти журналистов. Данный проект не связан с Wikipedia и фондом Wikimedia. Планируется, что финансирование Wikitribune будет осуществляться за счет добровольных пожертвований, сообщает ТАСС.

Вернуться на ленту

Источник