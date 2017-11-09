Создатели Pokemon Go выпустят игру по вселенной «Гарри Поттера»

Выход игры ожидается в 2018 году. Точная дата релиза неизвестна.

Разработкой занимается студия Niantic Labs — авторы мобильного приложения Pokemon Go — совместно с компанией Warner Bros. Interactive. Новая игра будет называться «Гарри Поттер: волшебники, объединяйтесь» (Harry Potter: Wizards Unite).

«В игре «Гарри Поттер: волшебники, объединяйтесь» мечтавшие в реальной жизни стать волшебниками наконец получат возможность узнать магический мир Джоан Роулинг. Пользователи изучат заклинания, исследуют свои настоящие районы и города, чтобы встретиться и сразиться с легендарными чудовищами, а также совместно с другими пользователями разбить сильных врагов», — сообщили разработчики.

Pokemon Go — игра для мобильных устройств, в которой пользователи перемещаются в реальном мире и «ловят» виртуальных покемонов. Приложение было запущено в июле 2016 года студией Niantic Labs, сообщает РИА «Новости».

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