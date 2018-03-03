Создавший транспортный коллапс танкер покинул порт Новороссийска

Танкер «Пенелопа», около месяца ожидавший загрузки, 3 марта покинул гавань.

В ожидании погрузки на рейде порта находятся несколько танкеров, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Транснефть» сообщила в ФСБ о проблемном танкере в Новороссийске. Действия капитана порта в интересах судна стали причиной задержек отгрузки нефтепродуктов.

Министерство транспорта России и Росморречфлот рассмотрели обращение «Транснефти» о транспортном коллапсе в НМТП. Из-за транспортного коллапса в порту Новороссийска «Транснефть» обратилась в прокуратуру. «Транснефть» 2 марта возобновила отгрузку нефти после шторма.

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