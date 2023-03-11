СП Украины: За последние сутки в Бехмуте произошло 23 боестолкновения

В результате потери российской армии превысили 500 человек

“В течение суток в направлении Бехмута произошло 53 боестолкновения, 23 из которое произошло в самом городе”, – сказал пресс-секретарь Восточной группы ВСУ Сергей Череватый.

“В ВСУ 221 убит один российский военнослужащий, еще 314 россиян ранены, “, – добавил Череватый.

По его словам, украинские позиции в направлении Бахмута 157 раз в сутки, сам Бахмут и 16 раз были обстреляны.

На вопрос, какие российские подразделения атаковали Бахмут , большая часть штурмовых групп Черевати была усилена российскими десантниками ЧВК “Вагн бойцы “эм”.