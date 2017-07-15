«Спартак» выиграл Суперкубок России со счетом 2:1

В матче за этот трофей действующий чемпион России 14 июля обыграл обладателей Кубка страны — футболистов «Локомотива».

Московский «Спартак» в дополнительное время победил столичный «Локомотив» в матче за Суперкубок России по футболу.

Основное время встречи, которая состоялась на поле «Локомотива», закончилось со счетом 0:0, а в дополнительные время голы забили форвард «Спартака» Луис Адриану (101-я минута) и полузащитник Квинси Промес (113). «Локомотив» ответил точным ударом в исполнении полузащитника Мануэла Фернандеша.

Гол Фернандеша, состоявшийся на 116-й минуте, возродил интригу в матче. Причем сам же Фернандеш в следующей же атаке «Локомотива» мог сравнять счет, но из пределов штрафной он пробил после паса справа неудачно: мяч сорвался с ноги и полетел в сторону углового флажка.

В оставшиеся до окончания дополнительного времени минуты «Спартак» имел несколько шансов отличиться в контратаках: удары в завершающие моменты были неточными.

Итоговый счет — 2:1 в пользу «Спартака».

«Спартак» выиграл этот трофей впервые, сообщает «Интерфакс».

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