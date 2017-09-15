Спасатели эвакуировали мужчину с борта судна в Черном море

В МЧС 15 сентября поступило сообщение о том, что требуется эвакуация одного из членов экипажа с борта судна Praetorius.

Судно, которое направлялось из Новороссийска в румынскую Констанцу, находилось на расстоянии около 60 миль южнее Севастополя, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Крым.

Из международного аэропорта Симферополь в район местонахождения судна направили вертолет Ми-8 со спасателями на борту и реаниматологом Росавиации. В 14:50 гражданина Греции 1953 года рождения подняли с палубы на борт вертолета при помощи специальной лебедки.

По прибытии в аэропорт мужчину госпитализировали в Симферопольскую городскую клиническую больницу № 7.

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