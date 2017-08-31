Спасатели из Туапсе провели показательные учения для коллег из Абхазии

31 августа в 08:48

Они рассказали, как правильно пользоваться альпинистским снаряжением и как вести себя при подъеме и спуске.

«Мы попробуем поделиться прежде всего опытом с теми, кто уже давно занимается горным делом. Тем, кто впервые с этим сталкивается, — объяснить азы, основы», — сказал сотрудник Туапсинского поисково-спасательного отряда МЧС России Вячеслав Пушкарский.

Море — одна из локаций учений. Кубанские аквалангисты провели операцию «Аварийный водолаз». Они показали коллегам мастер-класс по спасению при особой, внештатной ситуации.

Во время учений врач по водолазной медицине следил за состоянием спасателей и делился опытом с медперсоналом абхазского МЧС. Подобные учения со стороны российских спасателей проводятся регулярно.

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