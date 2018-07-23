Спасатели Крыма помогли краснодарке спуститься с горы Бойко

Инцидент произошел 22 июля в Бахчисарайском районе республики.

Информация о том, что в районе горы Бойко слышны крики о помощи, поступила в службу спасения в 18:15.

Прибыв на место, спасатели нашли там 31-летнюю жительницу Краснодара. Они эвакуировали женщину в безопасное место. В медицинской помощи туристка не нуждалась.

По словам краснодарки, она во время туристического похода сбилась с пути и не смогла самостоятельно продолжить движение. Спасатели объяснили женщине правила безопасного поведения в горах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым.

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