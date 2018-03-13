Спасатели Кубани подготовились к возможным паводкам

Об этом 13 марта заявил начальник краевого управления МЧС России Александр Тарарыкин.

На реках Кубани установлены гидродатчики. В случае ЧС автоматическая система оповещает об угрозе подтопления. Кроме того, ежедневно на дежурство выходят около 1 тыс. человек и 300 единиц техники. Сотрудничают спасатели и с федеральными постами гидрометцентра — их в крае больше 80-ти.

Синоптики в ближайшее время паводков не прогнозируют. Но спасатели все равно готовятся к любым внештатным ситуациям.

«В Краснодарском крае несколько этапов. Следующий этап будет где-то в мае-июне — период активного снеготаяния. Когда осадки на территории края могут налагаться на активное снеготаяние», — рассказал Тарарыкин.

Первыми в зоне риска оказываются все горные и предгорные районы. Поэтому там особенно внимательно следят за водоемами. Под особым контролем также Черноморское побережье.

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