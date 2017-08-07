Спасатели МЧС объявили самый высокий уровень пожароопасности на Кубани

Все службы региона переведены в режим повышенной готовности.

Жаркая погода высушила траву, а кустарники и деревья могут загореться от одной искры. Такое уже произошло в Крыму. В районе Судака огонь охватил более 50 га леса. Наземные силы не в состоянии справиться с крупным пожаром. Республиканские спасатели запросили помощи у кубанских коллег. На спасение была направлена авиация — вертолеты Ми-8 и Ка-32, оснащенные водными распылителями, и самолет-амфибия Бе-200, который базируется в Геленджике. Только такими силами удалось сбить огонь.

«На тушение данного пожара задействованы от системы РЧС 383 человек и 30 единиц техники, от МЧС порядка 280 человек и 40 единиц техники. Также задействованы два воздушных судна и самолеты», — рассказал заместитель начальника ГУ МЧС России по республике Крым Алексей Еременко.

В условиях пятого уровня пожароопасности категорически запрещено разводить костры в лесах и даже на придомовых участках. Огонь может заняться от непотушенной сигареты или стеклянной бутылки, выброшенной на природе.

Жара угрожает не только лесам. Диспетчеры скорой помощи принимают сотни звонков в день. Люди жалуются на плохое самочувствие. Медики советуют поменьше бывать на улице и выходить на прогулки вечером или рано утром, когда активность солнца ниже.

Жару особенно тяжело переживать в больших городах. По примерным подсчетам синоптиков, асфальт добавляет 5-7 °С, нагретые стены домов — еще примерно столько же. При этом в парках, скверах, во дворах, где много зелени, температура ниже. Учитывать эти особенности стоит жителям всех крупных городов.

Выходя на улицу, не забывайте головные уборы и питьевую воду, чтобы не получить солнечный или тепловой удар.

Асфальт + 5-7 °С

Бетонные конструкции + 5 °С

Парки, скверы — 2,5 °С

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