Спасатели напомнили о правилах безопасности в отопительный сезон

05 октября в 11:54

Минувшей ночью в предгорных районах края столбики термометров на улице опускались до 0 °С.

В предстоящие выходные синоптики прогнозируют возвращение тепла в регионе, но ненадолго. Тех, кто самостоятельно отапливает свое жилище, спасатели призывают соблюдать осторожность.

«Проводится профилактика по пожарам. Здесь хотел бы напомнить людям о том, что в 2015 году произошла трагедия. В станице Холмской в результате пожара погибло семеро детей. Причиной была неисправность печного отопления. Во избежание таких трагедий, особенно с детьми, мы рекомендуем прежде всего проверить газовое оборудование со специалистами, имеющими лицензии», — сказал главный консультант министерства ГО и ЧС Краснодарского края Сергей Ларченко.

Жителям частных домов рекомендуют также проверить и очистить от сажи дымоходы. Тем, кто держит наготове электрообогреватели, соблюдение техники безопасности тоже не помешает.

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