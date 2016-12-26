Спасатели нашли хвостовую часть Ту-154 в Черном море

26 декабря в 21:15

В Черном море недалеко от Сочи 26 декабря обнаружили хвостовую часть с фрагментами двигателя самолета Ту-154, попавшего накануне в авиакатастрофу.

В район поисковой операции прибыл самоходный кран «Черноморец-11» грузоподъемностью до 100 т.

На берег уже подняли часть обшивки фюзеляжа с иллюминаторами, сообщает ТАСС.

Размер обшивки составляет 3,5 на 4,5 м. В поисково-спасательной операции принимают участие 45 кораблей и судов, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и 5 вертолетов, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее при подъеме крупных объектов фюзеляжа обнаружили тело командира разбившегося самолета Романа Волкова. Кроме того, в Черном море нашли тела 13 погибших во время авиакатастрофы. В Москве 26 декабря началось опознание.

Самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. По уточненной информации, Ту-154 рухнул в море на седьмой минуте полета в 5 км от берега на глубинах от 50 до 100 м.

По факту крушения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров упавшего в Черное море Ту-154.

Все новости о падении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

Источник