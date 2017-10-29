Спасатели нашли российский вертолет Ми-8, пропавший у берегов Шпицбергена

По данным норвежских спасателей, обломки вертолета нашли 29 октября на дне моря рядом с российским шахтерским поселком Баренцбург.

Сообщение о найденных обломках распространил координационный спасательный центр по Северной Норвегии.

«Обломки российского вертолета Ми-8, числившегося пропавшим с 26 октября, были найдены на дне моря в точке, расположенной в 1,2 морской мили (2,2 км) к северо-востоку от мыса Хеер на глубине 209 м. Поисково-спасательная операция, проводившаяся координационным спасательным центром по Северной Норвегии, завершена», — говорится в сообщении.

Отмечается, что теперь полиция будет отвечать за операцию по поиску тел жертв катастрофы, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», российский вертолет Ми-8 26 октября пропал с радаров у побережья острова Шпицберген. На борту вертолета находились восемь человек.

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