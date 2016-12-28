Спасатели нашли тела еще трех погибших в авиакатастрофе Ту-154

В Черном море на месте авиакатастрофы Ту-154 обнаружили еще три тела погибших. Об этом 28 декабря сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, всего за время поисков было найдено 15 тел и 223 фрагмента.

В поисковой операции участвуют 45 кораблей, 15 глубоководных аппаратов, 192 водолаза, 12 самолетов и пять вертолетов. Для подъема крупных обломков в район крушения самолета прибыл морской самоходный кран, сообщает РИА «Новости».

Как сообщал интернет-портал «Кубань 24», водолазы 27 декабря обнаружили черный ящик на месте падения самолета Ту-154 под Сочи. Ранее поисково-спасательная группа нашла хвостовую часть с фрагментами двигателя самолета. Расшифровкой черного ящика займутся специалисты в подмосковных Люберцах.

Самолет Ту-154 25 декабря пропал с радаров после вылета из Сочи. Он рухнул в Черное море на седьмой минуте полета. По факту падения самолета возбудили уголовное дело. Минобороны опубликовало список пассажиров, которые находились на борту лайнера. В Москве 26 декабря началось опознание погибших.

Все новости о падении самолета Минобороны Ту-154, вылетевшего из Сочи, читайте здесь.

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