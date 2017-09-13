Спасатели нашли унесенного течением в море сочинца

Спасатели 12 сентября вышли в море на катере, чтобы найти пропавшего пловца.

В 18:30 в спасательный отряд позвонил сотрудник санатория «Правда» и рассказал, что во время купания мужчина заплыл дальше чем на 500 м от берега и пропал из виду. Звонивший также сказал, что спасатели пляжа уже вышли в море и приступили к поиску, но пока обнаружить пропавшего не удалось.

На катере «Стрингер» спасатели Центрального подразделения ЮРПСО МЧС России вышли в район поиска. Они обнаружили пропавшего 40-летнего сочинца почти в 3 км от берега на траверсе устья реки Мацесты. Пострадавшего подняли на борт катера и доставили на берег, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Мужчина рассказал, что его начало уносить течением в сторону Адлера. В воде он провел около часа. Медицинская помощь ему не потребовалась.

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