Спасатели обнаружили тело девочки, унесенной течением реки в Сочи

Тело ребенка нашли в море 5 августа в 11:30.

Погибшая обнаружена в районе пляжа 73-й км, на удалении около 500 м от берега, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Хостинском районе Сочи 3 августа возле автобусной остановки в реке потоками воды унесло мужчину, женщину и двух детей. Женщина сумела выплыть, мужчина получил травмы, его также спасли.

На поиски детей привлекли более 400 человек: 30 спасателей, 250 сотрудников полиции, около 40 росгвардейцев. Администрация города для поиска пропавших привлекла около 40 казаков и 50 волонтеров. На месте, где река впадает в море, дежурит четыре плавсредства и сотрудники ЮРПСО, ЛУВДТ и Морпорта.

В Сочи 4 августа нашли тело подростка, которого унесло течением реки.

Дядя мальчика и девочки, которых в Сочи унесло в реке сильным потоком воды, рассказал, как пытался их спасти.

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