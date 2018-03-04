Спасатели предупредили о лавиноопасности в горах Сочи

Штормовое предупреждение объявили на период 4—7 марта.

По данным Ростовского ГМЦ, в период с 9:00 4 марта до 18:00 7 марта в горах Сочи Краснодарского края выше 1,5 тыс. м лавиноопасно, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе региональном ГУ МЧС.

Спасатели просят воздержаться от выходов в горы. В случае происшествий — звонить по номерам «01» — единый номер пожарных и спасателей, «101» — единый номер пожарных и спасателей и 8 (861) 268-64-40 — телефон доверия ГУ МЧС.

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