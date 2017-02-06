Спасатели предупредили о возможности наводнения в Анапе

Анапе угрожает наводнение. По данным управления МЧС, в станице Гостагаевской и селе Юровка уровень воды в реках достиг критических отметок из-за проливного дождя, который не прекращается с 4 февраля.

По словам спасателей, земля настолько напиталась водой, что ей уже некуда уходить. Все экстренные службы Анапы переведены в усиленный режим работы.

«Сохраняются сложные метеоусловия, возможен дождь до ночи завтрашнего дня. Следующие двое суток идет понижение температуры до −5-10 °С», — рассказал начальник управления ГО и защиты населения Анапы Сергей Семерков.

Дожди идут на всем Черноморском побережье. В Новороссийске, в районе Абрау-Дюрсо, ливневые потоки подмыли автомобильный мост. Почва просела и потянула за собой проезжую часть. Асфальт рухнул, погнулись металлические ограждения.

«После обрушения обслуживающая организация была на месте. Здесь предпринимаются попытки изменить ситуацию. Главой было дано поручение посодействовать краснодарскому ДРСУ. Сейчас прибыла промывочная машина», — сообщил начальник управления гидротехнических сооружений и систем ливнеотведения администрации Новороссийска Игорь Аганесян.

Из-за дождей пострадали дороги и в Геленджике. В селе Адербиевка внедорожник не смог преодолеть реку, дорога скрылась под водой.

В Краснодаре объявили штормовое предупреждение, метеорологи прогнозируют усиление ветра до 20 м/с, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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