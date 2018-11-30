Спасатели предупредили об опасности схода лавин в горах Сочи

Экстренное предупреждение объявили 30 ноября.

Метеорологи прогнозируют с 18:00 30 ноября до 18:00 1 декабря на территории Сочи местами сильный дождь и усиление ветра, его порывы могут достигать 17 м/с. В горах выше 2 тыс. км над уровнем моря лавиноопасно, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации города.

Спасатели попросили жителей Сочи, а также приехавших на горнолыжный курорт спортсменов соблюдать все необходимые меры предосторожности, в том числе по сохранности своего имущества. Не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и прочими конструкциями. В случае происшествий звонить с мобильных телефонов по номеру 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 1 декабря на курорте «Горки Город» откроется горнолыжный сезон.

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