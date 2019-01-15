Спасатели предупредили жителей Кубани о надвигающейся непогоде

15 января в 17:46

До конца 15 января, а также в течение суток 16 января в Краснодарском крае ожидаются очень сильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег.

По данным метеорологов, на территории региона прогнозируется ухудшение видимости в осадках до 500-1000 м, местами сильное налипание мокрого снега. Усилится южный и юго-западный ветер, днем 16 января он переменится на северо-западный с порывами 17-22 м/с. В южной половине края, в западных районах и на Черноморском побережье порывы ветра будут достигать 23-25 м/с, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МЧС России по краю.

В горах Краснодарского края и Республики Адыгея выше 1 тыс. 500 м до 18:00 18 января лавиноопасно. Спасатели предупреждают о риске схода лавин и в горах Сочи выше 500 м: там экстренное предупреждение будет действовать до 18:00 17 января.

В связи с ухудшением погоды в краевом МЧС просят жителей и гостей региона соблюдать элементарные требования безопасности и не подвергать риску жизнь и здоровье своих близких.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», непогода ожидается на территории Кубани из-за потепления, которое принес балканский циклон.

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